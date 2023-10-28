В регионах России зафиксировали подъем заболеваемости гриппом и COVID-19

Мурашко сообщил о росте заболеваемости гриппом и COVID-19 и призвал привиться

В ряде субъектов РФ зафиксировали рост заболеваемости гриппом и COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В связи с подъемом заболеваемости Мурашко призвал россиян пройти вакцинацию против гриппа. Также он сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» сейчас проходит клинические испытания по новому антигенному составу. «В самое ближайшее время они будут завершены, планируем, что новая вакцина будет доступна», — сказал министр.

Ранее эпидемиолог Вадим Покровский объяснил рост заболеваемости COVID-19 почти на четверть сезоном. «Увеличение на 20 процентов — это не резкий рост, а пока что небольшой объем заболеваемости. Это вполне обосновано тем, что большинство исследователей сходятся во мнении, что коронавирус будет сезонным заболеванием с осенне-зимним подъемом», — отметил Покровский.

13 октября глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева оценила ситуацию с гриппом и ОРВИ в Москве. По ее словам, гриппа в городе на текущий момент нет, а заболеваемость ОРВИ ниже порогов.

