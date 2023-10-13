Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ в Москве

В Роспотребнадзоре заявили, что в Москве гриппа на текущий момент нет

С эпидемиологической точки зрения ситуация в Москве абсолютно спокойная. Такую оценку озвучила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Ее слова в пятницу, 13 октября, приводит РИА Новости.

Главный государственный санитарный врач столицы уточнила, что гриппа в городе на текущий момент нет, а заболеваемость ОРВИ ниже порогов. «У нас есть риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы. Гриппа самого в городе нет, мы его не видим», — заявила Андреева.

Она пояснила, что в сентябре фиксировался не связанный с погодой подъем заболеваемости — это обусловлено возвращением детей в учебные заведения.

В начале октября в Красноярске выявили новый штамм COVID-19 под названием «эрис» (вариант омикрон-штамма). Роспотребнадзор сообщал, что значимых изменений в части тяжести заболевания с появлением данного штамма не ожидается.