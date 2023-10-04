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10:31, 4 октября 2023Россия

В российском городе выявили штамм COVID-19 «эрис»

Роспотребнадзор: в Красноярске выявили новый штамм COVID-19 «эрис»

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Красноярске выявили новый штамм COVID-19 под названием «эрис». Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Telegram-канале.

«В нашем регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 ("эрис"). При этом значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается», — говорится в сообщении федеральной службы.

В Роспотребнадзоре не привели подробностей об инфицированном новым штаммом COVID-19. Там добавили, что на территории края пока не выявлены вирусы гриппа.

10 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма коронавируса — EG.5 «эрис».

По мнению вирусолога Александра Чепурнова, «эрис» активно вытесняет предыдущие варианты. Позитивным фактором является то, что он не показал отличий в патогенности, тем не менее очевидно, что он обладает некими эволюционными преимуществами.

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    Анастасия Шейкина
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