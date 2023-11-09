Врач оценила новую необычную тенденцию в похудении

В TikTok набирает популярность тренд на массирование пупка ради похудения. Эффективность необычной тенденции оценила терапевт Сара Дженкинс, пишет Metro.

Суть нового тренда заключается в том, что тиктокеры капают в пупок несколько капель касторового масла и круговыми движениями втирают его в живот. В соцсети утверждают, что эти манипуляции помогают скидывать лишние килограммы и уменьшают боль при менструации.

Терапевт Сара Дженкинс указала, что похожие практики использовались десятки столетий в индийской традиционной медицине, однако с современной точки зрения они неэффективны. «Нет никаких медицинских доказательств того, что массаж пупка поможет достичь обещанных результатов», — заверила Дженкинс. Врач также подчеркнула, что чудесных способов похудеть не существует.

Дженкинс допустила, что некоторые люди после массажа пупка могут почувствовать себя лучше. «Возможно срабатывает эффект плацебо. Нанося масло, человек замедляется, расслабляется и отвлекается от посторонних мыслей», — объяснила врач.

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