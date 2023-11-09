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16:30, 9 ноября 2023Забота о себе

Врач оценила новую необычную тенденцию в похудении

Фото: Ayo Ogunseinde / Unsplash

В TikTok набирает популярность тренд на массирование пупка ради похудения. Эффективность необычной тенденции оценила терапевт Сара Дженкинс, пишет Metro.

Суть нового тренда заключается в том, что тиктокеры капают в пупок несколько капель касторового масла и круговыми движениями втирают его в живот. В соцсети утверждают, что эти манипуляции помогают скидывать лишние килограммы и уменьшают боль при менструации.

Терапевт Сара Дженкинс указала, что похожие практики использовались десятки столетий в индийской традиционной медицине, однако с современной точки зрения они неэффективны. «Нет никаких медицинских доказательств того, что массаж пупка поможет достичь обещанных результатов», — заверила Дженкинс. Врач также подчеркнула, что чудесных способов похудеть не существует.

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Дженкинс допустила, что некоторые люди после массажа пупка могут почувствовать себя лучше. «Возможно срабатывает эффект плацебо. Нанося масло, человек замедляется, расслабляется и отвлекается от посторонних мыслей», — объяснила врач.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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      Екатерина Улитина
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