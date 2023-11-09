Звезде «Сватов» отказали в главной роли из-за поддержки СВО

Звезде «Сватов» Олесе Железняк отказали в главной роли из-за поддержки СВО

Российская актриса театра и кино и звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала о том, ей отказали в главной роли в проекте из-за поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом она сообщила в эфире программы «Так сказать».

Артистка призналась, что потеряла роль из-за коллеги, который отказался играть с ней из-за ее политической позиции. Железняк не стала уточнять, о какой именно картине идет речь.

«Мне говорят: "Будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не работает с тобой в одних проектах". Я была очень удивлена: "Как?! Этого не может быть. Почему?". Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: "Из-за твоей позиции"», — рассказала звезда «Сватов».

Железняк добавила, что первое время обижалась на актера, имя которого раскрывать не стала, а потом ей удалось отпустить ситуацию. Артистка добавила, не получает выгоды от того, что поддерживает СВО.

Ранее директор российской певицы Юлии Чичериной Ларион Колесов заявил, что артистка спокойно относится к угрозам со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) из-за поддержки СВО.