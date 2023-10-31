Директор Чичериной отреагировал на угрозы СБУ в адрес артистки

Директор Чичериной заявил, что певица спокойно относится к угрозам от СБУ

Директор российской певицы Юлии Чичериной Ларион Колесов заявил, что артистка спокойно относится к угрозам со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). На новые обвинения в адрес Чичериной он отреагировал в беседе с News.ru.

Колесов также подчеркнул, что возможно в Киеве так проявляют свою любовь к творчеству исполнительницы. «Я не знаю, что сама Юлия думает по поводу обвинений, я еще с ней не связывался. Но, наверное, ничего не изменится, позицию Юлии в этом вопросе все давно знают. К подобному она относится спокойно, так как на Украине ей предъявляют обвинения далеко не в первый раз. Наверное, по концертам ее соскучились», — резюмировал директор артистки.

Ранее в СБУ сообщили о подозрении Юлии Чичериной и пригрозили ей пожизненным заключением из-за поддержки специальной военной операции (СВО).