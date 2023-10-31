Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:15, 31 октября 2023Культура

Директор Чичериной отреагировал на угрозы СБУ в адрес артистки

Директор Чичериной заявил, что певица спокойно относится к угрозам от СБУ
Юлия Чичерина

Юлия Чичерина. Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Директор российской певицы Юлии Чичериной Ларион Колесов заявил, что артистка спокойно относится к угрозам со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). На новые обвинения в адрес Чичериной он отреагировал в беседе с News.ru.

Колесов также подчеркнул, что возможно в Киеве так проявляют свою любовь к творчеству исполнительницы. «Я не знаю, что сама Юлия думает по поводу обвинений, я еще с ней не связывался. Но, наверное, ничего не изменится, позицию Юлии в этом вопросе все давно знают. К подобному она относится спокойно, так как на Украине ей предъявляют обвинения далеко не в первый раз. Наверное, по концертам ее соскучились», — резюмировал директор артистки.

Ранее в СБУ сообщили о подозрении Юлии Чичериной и пригрозили ей пожизненным заключением из-за поддержки специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Равин
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на задержание российского миллиардера Кузьмичева во Франции. Кто он и как заработал свое состояние?

      В США заявили о поддержке продолжения Израилем боевых действий

      Назван правильный способ остановки носового кровотечения

      Туристка бесследно исчезла в океане после селфи с мужем

      Священник посоветовал россиянкам рожать от насильников

      Билли Айлиш показала откровенное декольте на фото

      Россия нашла новый способ поддержать рубль

      Власти назвали предварительную сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

      Популярная страна Азии утвердила 90-дневный безвизовый режим для россиян

      Фильм «Константин» с Киану Ривзом получит продолжение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости