СБУ сообщила о подозрении певице Юлии Чичериной из-за поддержки СВО

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении российской певице Юлии Чичериной и пригрозила ей пожизненным заключением из-за поддержки специальной военной операции (СВО). Об этом сказано в Telegram-канале украинской спецслужбы.

СБУ сообщила, что в конце 2022 года Чичерина опубликовала видео с призывом к украинским военным сдаваться в плен. Также, как сообщила спецслужба, Чичерина угрожала им «заключением в российских концлагерях в Сибири».

Теперь на Украине ей грозит пожизненное заключение по статьям Уголовного кодекса республики.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что в город Купянск Харьковской области прибыли представители украинских спецслужб для мотивирования военнослужащих. По его словам, отказ украинских бойцов выполнять поставленные задачи негативно отразился на положении ВСУ на передовой.