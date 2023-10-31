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13:57, 31 октября 2023Бывший СССР

СБУ пригрозила певице Чичериной пожизненным заключением

СБУ сообщила о подозрении певице Юлии Чичериной из-за поддержки СВО

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении российской певице Юлии Чичериной и пригрозила ей пожизненным заключением из-за поддержки специальной военной операции (СВО). Об этом сказано в Telegram-канале украинской спецслужбы.

СБУ сообщила, что в конце 2022 года Чичерина опубликовала видео с призывом к украинским военным сдаваться в плен. Также, как сообщила спецслужба, Чичерина угрожала им «заключением в российских концлагерях в Сибири».

Теперь на Украине ей грозит пожизненное заключение по статьям Уголовного кодекса республики.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что в город Купянск Харьковской области прибыли представители украинских спецслужб для мотивирования военнослужащих. По его словам, отказ украинских бойцов выполнять поставленные задачи негативно отразился на положении ВСУ на передовой.

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      Александр Слабиев
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