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08:15, 31 октября 2023Бывший СССР

Украинские спецслужбы начали силой «мотивировать» бойцов ВСУ исполнять приказы

Марочко: украинские спецслужбы проводят жесткие беседы с «отказниками» из ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что в город Купянск в Харьковской области прибыли украинские спецслужбы, в том числе спецподразделения национальной полиции КОРД, с целью предоставить мотивацию военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отказываются исполнять приказы командования, сообщает РИА Новости.

«В населенный пункт Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины КОРД», — заявил он.

По словам Марочко, отказ украинских бойцов выполнять поставленные задачи негативно отразился на положении ВСУ на передовой. Он отметил, что с ними проводятся жесткие разъяснительные беседы, в ряде случаев с применением силы и оружия.

Ранее стало известно, что некоторые военные ВСУ отказываются исполнять приказ о ведении контрнаступления, в том числе, если он был отдан офисом президента Владимира Зеленского. Отмечается, что украинские бойцы готовы лишь держать оборону, находясь в окопах.

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      Марина Совина
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