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21:10, 30 октября 2023Бывший СССР

Украинские военные отказались исполнять приказ Зеленского о контрнаступлении

Time: военные ВСУ отказываются исполнять приказ Зеленского о контрнаступлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Некоторые военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются исполнять приказ о ведении контрнаступления, в том числе, если он был отдан офисом президента Владимира Зеленского, сообщает газета Time.

«Некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходили непосредственно из администрации президента», — пишет издание.

Отмечается, что украинские бойцы готовы лишь держать оборону, находясь в окопах. Автор статьи подчеркнул, что таким образом им не удастся добиться результатов на поле боя.

Ранее советник Зеленского рассказал, что украинские чиновники воруют так, как будто завтра не наступит. По словам советника президента, даже увольнение министра обороны Алексея Резникова не заставило украинских чиновников «испытывать никакого страха».

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      Марина Совина
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