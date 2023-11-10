Лось затоптал американку во дворе ее дома

CNN: жительницу Аризоны затоптал лось, которого она подкармливала

Жительницу американского штата Аризона затоптал лось, когда она вышла на задний двор своего дома, чтобы покормить животное. Об этом сообщает CNN.

Раненную женщину обнаружил ее супруг, рядом с ней находилось ведро с кукурузой. Пострадавшую доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. По версии судмедэкспертов, американка, вероятно, была затоптана лосем. Отмечается, что подобный инцидент произошел в штате впервые. Местные власти призывают жителей не подкармливать диких животных и держаться от них на расстоянии.

Ранее в Таиланде дикая слониха напала на старосту деревни и нанесла ему несовместимые с жизнью травмы.