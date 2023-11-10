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04:14, 10 ноября 2023Из жизни

Лось затоптал американку во дворе ее дома

CNN: жительницу Аризоны затоптал лось, которого она подкармливала

Фото: Mathew Schwartz / Unsplash

Жительницу американского штата Аризона затоптал лось, когда она вышла на задний двор своего дома, чтобы покормить животное. Об этом сообщает CNN.

Раненную женщину обнаружил ее супруг, рядом с ней находилось ведро с кукурузой. Пострадавшую доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. По версии судмедэкспертов, американка, вероятно, была затоптана лосем. Отмечается, что подобный инцидент произошел в штате впервые. Местные власти призывают жителей не подкармливать диких животных и держаться от них на расстоянии.

Ранее в Таиланде дикая слониха напала на старосту деревни и нанесла ему несовместимые с жизнью травмы.

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