Дикая слониха затоптала старосту деревни

Bangkok Post: в Таиланде слониха напала на старосту деревни и затоптала его

В Таиланде дикая слониха напала на старосту деревни и нанесла ему несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает Bangkok Post.

Нападение произошло 22 октября в районе Тха Чана, провинция Сураттхани. Стадо примерно из десяти диких слонов пришло на плантацию масличных пальм на территории деревни и принялось обдирать деревья. Староста Самнао Крайкет собрал группу добровольцев из четырех окрестных деревень, чтобы совместными усилиями прогнать слонов.

Местным жителям удалось загнать животных в лес, однако они потеряли Крайкета из виду. Оказалось, что на старосту набросилась слониха с детенышем. Животное затоптало мужчину, в результате чего он получил перелом ребер, бедра и тяжелые травмы головы. Врачи не успели его спасти.

По словам местных жителей, слоны часто появляются на плантациях в районе Тха Чана. За последнее время они растоптали и серьезно ранили множество людей.

Ранее сообщалось, что девушка, которую пытался раздавить слон, описала свои ощущения фразой «все кости сломались разом». При этом она считает, что нападение слона в целом изменило ее жизнь к лучшему.