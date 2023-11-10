Аренда жилья в одном городе России резко подешевела

Аренда жилья в Сочи за месяц подешевела на 16 процентов

Цены на долгосрочную аренду квартир снизились в восьми городах России, при этом в Сочи они упали сильнее всего. К выводу о том, что съемное жилье в одном городе России резко подешевело, пришли аналитики «Авито Недвижимости», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, в октябре 2023 года стоимость аренды квартир в стране в среднем упала на семь процентов, или две тысячи рублей, за месяц, до 27 тысяч рублей. При этом по различным форматам изменения относительно сентября оказались не такими заметными: так, студии и «однушки» потеряли в цене четыре процента, четырехкомнатные и более объекты — три процента, а средняя ставка для «двушек» и «трешек» не изменилась.

Сильнее всего среди городов России за последний месяц цена съемного жилья упала в Сочи — на 16 процентов, в среднем до 38 тысяч рублей в месяц. На втором месте в списке оказался Барнаул со снижением на семь процентов, до 25 тысяч рублей. Третье место разделили между собой Воронеж и Санкт-Петербург, где средняя стоимость арендных квартир по сравнению с сентябрем уменьшилась на пять процентов в каждом, до 21 и 35 тысяч рублей соответственно.

В Москве цены на съемное жилье, напротив, выросли на три процента за месяц, до 93 тысяч рублей. Сильнее всего среди исследуемых городов такая недвижимость подорожала в Красноярске — на 17 процентов, до 35 тысяч рублей в месяц относительно сентября.

Эксперты связали снижение стоимости аренды в том числе с перераспределением предложения в пользу более доступного жилья компактного формата. Кроме того, спад цен был обусловлен тем, что ситуация на рынке начала выравниваться после того, как в течение двух предыдущих месяцев наблюдался повышенный спрос на фоне начала учебного и деловых сезонов.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» пришли к выводу, что в октябре 2023-го аренда жилья в крупных городах России дорожала рекордными темпами — на шесть процентов за месяц.