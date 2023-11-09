Аренда жилья в России рекордно подорожала

Аренда квартир в крупных городах России подорожала на шесть процентов за месяц

В октябре 2023 года аренда жилья в крупных городах России дорожала рекордными темпами — на шесть процентов за месяц. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

При этом за весь третий квартал арендные ставки увеличились в среднем всего на три процента, отмечают специалисты. Рост цен на съемные «однушки» заметили в 62 из 70 исследованных городов, на «двушки» — в 58, а на «трешки» — в 54.

Сильнее всего за месяц аренда жилья подорожала в Кирове: там однокомнатные квартиры стали дороже на 15,8 процента, двухкомнатные — на 24,6 процента, а трехкомнатные — на 25,7.

Ощутимый рост цен также наблюдался в Якутске (плюс 26,2 процента, плюс 9,8 процента и плюс 16,8 процента), Новосибирске (плюс 26,7 процента, плюс 19,7 процента и плюс 5,7 процента), Кургане (плюс 8,6 процента, плюс 12,9 процента и плюс 25 процентов), Воронеже (плюс 19,7 процента, плюс 8,7 процента и плюс 10,4 процента), Улан-Удэ (плюс 11,8 процента, плюс 11,9 процента и плюс 15 процентов), Череповце (плюс 6,6 процента, плюс 20,8 процента и плюс 11 процентов), Мурманске (плюс 8,7 процента, плюс 15,8 процента и плюс 9,4 процента), Волжском (плюс 2,6 процента, плюс 15,6 процента и плюс 15,2 процента) и Москве (плюс 12,9 процента, плюс 12,3 процента и плюс 7,7 процента).

В некоторых городах съемное жилье, наоборот, подешевело. Лидером среди них стал Сочи: там аренда «однушек» стала дешевле на 13,1 процента, «двушек» — на 7,6 процента, «трешек» — на 3,4 процента. В других городах из первой десятки по этому показателю наблюдалось незначительное снижение цен. Так, стоимость аренды уменьшилась в Магнитогорске, Махачкале, Ростове-на-Дону, Брянске, Севастополе, Твери, Орле, Омске и Саратове.

В среднем по всем крупным городам «однушки» подорожали за октябрь на 7 процентов (в среднем до 20,04 тысячи рублей в месяц), «двушки» — на 5,9 процента (до 26,19 тысячи рублей в месяц), «трешки» — на 4,5 процента (до 33,09 тысячи рублей в месяц).

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко пояснил, что снижение стоимости аренды в Сочи объясняется окончанием курортного сезона. В большинстве остальных городов съемные квартиры стали дороже на фоне снижения доступности жилья из-за роста ипотечных ставок и взлетевших цен на недвижимость. Поэтому для многих семей и одиноких людей единственной опцией остается аренда. «Пользуясь возрастающим спросом, владельцы квартир повышают ставки, тем более что для них содержание и ремонт жилья становится тоже все более затратным», — пояснил специалист.