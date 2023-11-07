Доля покупателей «вторички» в России рекордно снизилась

«Известия»: доля покупателей вторичного жилья снизилась до рекордных 34,5%

По итогам октября доля покупателей вторичного жилья в России рекордно снизилась, составив 34,5 процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

Директор «Этажей» Сергей Зайцев отметил, что даже весной, когда действовали заградительные ставки, показатель не опускался ниже 35,9 процента. По его словам, такой перекос в спросе может негативно сказаться на рынке недвижимости в среднесрочной и в долгосрочной перспективе.

«Те, кто хотел улучшить жилищные условия, столкнутся с проблемами по продаже имеющегося у них жилья, конечно, это отразится на спросе, в том числе на новостройки, несмотря на сохраняющиеся льготные ипотечные программы», — пояснил эксперт.

Он добавил, что затяжной период высоких ставок может привести к тому, что застройщики станут выводить на рынок меньше проектов. В свою очередь, это вызовет дефицит доступного жилья в будущем, когда ставки вернутся снизятся. Зайцев считает, что страна нуждается в долгосрочной и понятной стратегии кредитования для улучшения жилищных условий граждан, которая даст стабильность как застройщикам, так и покупателям. Таким образом можно избежать резких скачков спроса, из-за которых сокращается объем ликвидного жилья и увеличивается стоимость недвижимости.

Ранее россиянам посоветовали отложить покупку «вторички» как минимум до 2024 года.