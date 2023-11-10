Артемий Лебедев назвал «чушью собачьей» курсы по личностному росту

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о курсах по личностному росту, назвав их «чушью собачьей». Своим мнением он поделился в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Комментируя задержание блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, продававшего такие курсы, дизайнер заявил, что не верит в их эффективность. «Удивительно, сколько людей ведутся на всю эту инфоцыганщину, на все эти курсы успешного успеха, возможность заработать и так далее. Это все чушь собачья», — заключил Лебедев.

По его мнению, деньги можно заработать «долгим, упорным и нудным трудом». Другого способа прийти к такому результату нет, уверен блогер.

3 ноября в Москве задержали блогера-миллионника Шабутдинова. Его подозревает в мошенничестве, сообщили в суде. Следствие считает, что при продаже тренингов и образовательных курсов инфобизнесмен использовал агрессивный маркетинг. Кроме того, Шабутдинов с командой гарантировали покупателям его программ высокие доходы.