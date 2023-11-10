Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:28, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «чушью собачьей» курсы по личностному росту

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о курсах по личностному росту, назвав их «чушью собачьей». Своим мнением он поделился в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Комментируя задержание блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, продававшего такие курсы, дизайнер заявил, что не верит в их эффективность. «Удивительно, сколько людей ведутся на всю эту инфоцыганщину, на все эти курсы успешного успеха, возможность заработать и так далее. Это все чушь собачья», — заключил Лебедев.

По его мнению, деньги можно заработать «долгим, упорным и нудным трудом». Другого способа прийти к такому результату нет, уверен блогер.

3 ноября в Москве задержали блогера-миллионника Шабутдинова. Его подозревает в мошенничестве, сообщили в суде. Следствие считает, что при продаже тренингов и образовательных курсов инфобизнесмен использовал агрессивный маркетинг. Кроме того, Шабутдинов с командой гарантировали покупателям его программ высокие доходы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль заявил о невозможности победы Украины над Россией на поле боя

      Инструкторы российской ЧВК «Волки» рассказали о подготовке штурмовиков

      Последствия обрушения автомобильного моста в Подмосковье попали на видео

      Россиянам расскажут о борьбе с кибербуллингом

      В ФФКР рассказали о последствиях пропуска сезона Трусовой и Щербаковой

      В российских отелях рассказали о неожиданных находках в номерах гостей

      В России подскочили продажи подержанных машин

      Россиянам перечислили кишащие вирусами предметы в доме

      Россиянка пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным и попала в колонию

      Прилучного обязали заплатить Муцениеце за выселение себя из ее квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости