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09:14, 13 ноября 2023Наука и техника

Создан рой роботов с поведением пчел

В Университете Барселоны создали рой роботов с поведением медоносных пчел

Фото: Unsplash

Ученые Университета Барселоны обнаружили, что медоносные пчелы проявляют групповое поведение и принятие решений, что полезно для создания роевых роботов. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Были спроектированы и изготовлены 35 килоботов, оснащенных крошечными ногами, светодиодными фонарями, приемником инфракрасного света, запрограммированные на танцевальные движения. Каждому боту было поручено найти потенциальное место гнездования колонии, а затем достичь консенсуса среди других ботов относительно оптимального места.

Поведение бота было смоделировано по образцу пчел-разведчиков из царства Apis mellifera (медоносных пчел). Когда разведчик замечает потенциальное место улья, он исполняет «танец» — серию быстрых покачивающихся движений, формируя фигуру, примерно напоминающую восьмерку. В танце содержится информация о расстоянии и направлении до потенциального места гнездования или о типе и размере запаса пищи.

Эксперименты показывают, что рой килоботов может коллективно принимать консенсусные решения децентрализованным образом, подобно медоносным пчелам, и выбирать наилучший путь к цели. Таким образом, боты могут общаться друг с другом, отслеживая болезненные процессы или аномалии тела у пациентов, или отправляться в поисково-спасательные миссии, которые являются рискованными для людей.

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      Александр Еникеев
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