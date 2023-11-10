Создан рой роботов с поведением пчел

В Университете Барселоны создали рой роботов с поведением медоносных пчел

Ученые Университета Барселоны обнаружили, что медоносные пчелы проявляют групповое поведение и принятие решений, что полезно для создания роевых роботов. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Были спроектированы и изготовлены 35 килоботов, оснащенных крошечными ногами, светодиодными фонарями, приемником инфракрасного света, запрограммированные на танцевальные движения. Каждому боту было поручено найти потенциальное место гнездования колонии, а затем достичь консенсуса среди других ботов относительно оптимального места.

Поведение бота было смоделировано по образцу пчел-разведчиков из царства Apis mellifera (медоносных пчел). Когда разведчик замечает потенциальное место улья, он исполняет «танец» — серию быстрых покачивающихся движений, формируя фигуру, примерно напоминающую восьмерку. В танце содержится информация о расстоянии и направлении до потенциального места гнездования или о типе и размере запаса пищи.

Эксперименты показывают, что рой килоботов может коллективно принимать консенсусные решения децентрализованным образом, подобно медоносным пчелам, и выбирать наилучший путь к цели. Таким образом, боты могут общаться друг с другом, отслеживая болезненные процессы или аномалии тела у пациентов, или отправляться в поисково-спасательные миссии, которые являются рискованными для людей.