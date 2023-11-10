Россиянам назвали способ распознать мошенников в период распродаж

Эксперт Кособуров посоветовал проверять адреса интернет-магазинов в период акций

В период распродаж и акций россиянам нужно быть более бдительными, заявил советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров. В беседе с «Известиями» он также назвал способ распознать злоумышленников.

По словам эксперта, мошенники по-прежнему наиболее часто прибегают к схемам с использованием социальной инженерии. Кроме того, злоумышленники создают фишинговые сайты.

Во время распродаж аферисты могут прибегать к использованию сайтов-клонов популярных магазинов или же магазинов-однодневок, указал Кособуров. При этом фейковые порталы обещают большие скидки на товары. Чтобы выявить сайты-клоны, он порекомендовал проверять адреса интернет-магазинов. Специалист указал, что мошеннический сайт может отличаться от подлинного буквами или символами в адресе: например, буква «l» может быть заменена на «i», буква «о» — на «0».

«Если ввести данные на этих сайтах, то мошенники получат полные номера карт и секретные коды для оплаты товаров на интернет-площадках, которые не применяют протоколы защиты платежей типа 3DSecure. В самом худшем случае мошенники могут перепривязать приложение "Госуслуги" или дистанционного банковского обслуживания к своему смартфону», — предупредил Кособуров.

В случае если покупатель ввел свои данные на фейковом сайте, ему нужно как можно скорее обратиться в банк по указанному на карте телефону и заблокировать ее, а также все способы удаленного управления счетами. Эксперт также посоветовал покупать товары на проверенных площадках и завести отдельную банковскую карту для приобретения товаров онлайн.

Ранее руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина посоветовала россиянам не дожидаться скидок в период «черной пятницы». Она отметила, что бизнес может оказаться не готов проводить акции.