Бритни Спирс попозировала в бикини на яхте

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенными кадрами с отдыха на яхте. На соответствующие снимки обратило внимание издание Daily Mail.

41-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото (на момент написания новости они были удалены), на которых она попозировала перед камерой в белом бикини с завязками и красным принтом и солнцезащитных очках.

В описании к посту знаменитость пожаловалась на жителей Лос-Анджелеса. «Я просто скажу это… У меня красивый дом в Лос-Анджелесе, но люди меня там пугают и всегда пугали!!!» — заявила она.

Ранее Бритни Спирс снялась без трусов в платье с разрезом. 41-летняя знаменитость танцевала в полупрозрачном наряде черного цвета с высоким разрезом сбоку.