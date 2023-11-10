Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:43, 10 ноября 2023Ценности

Бритни Спирс попозировала в бикини на яхте

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенными кадрами с отдыха на яхте. На соответствующие снимки обратило внимание издание Daily Mail.

41-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото (на момент написания новости они были удалены), на которых она попозировала перед камерой в белом бикини с завязками и красным принтом и солнцезащитных очках.

В описании к посту знаменитость пожаловалась на жителей Лос-Анджелеса. «Я просто скажу это… У меня красивый дом в Лос-Анджелесе, но люди меня там пугают и всегда пугали!!!» — заявила она.

Ранее Бритни Спирс снялась без трусов в платье с разрезом. 41-летняя знаменитость танцевала в полупрозрачном наряде черного цвета с высоким разрезом сбоку.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Частные клиники еще одного региона России перестанут делать аборты

      Россия впервые за 30 лет покажет за рубежом тяжелый транспортный самолет

      Создана координационная группа по вывозу раненых из Газы

      Орбан рассказал о решении Украины по мирному договору

      Названа дата следующего боя Олейника

      Названа главная опасность «горячих столов» для рынка офисной недвижимости

      В Молдавию прибыла военная помощь из Франции

      Собиравшийся воевать на стороне ВСУ россиянин получил шесть лет колонии

      Россиянам назвали три причины остерегаться цитрусовых

      Москвичей предупредили об аномальном тепле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости