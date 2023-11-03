Бритни Спирс без белья снялась в откровенном платье

Американская певица Бритни Спирс примерила откровенный наряд в новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость позировала на камеру в красном платье длины миди с одним рукавом и асимметричным вырезом в области живота. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от нижнего белья. Свой образ она дополнила черными туфлями на каблуках.

Кроме того, артистка распустила длинные светлые волосы, завитые в мелкие локоны. В качестве аксессуаров она выбрала ожерелье и наручные часы.

Поклонники не имели возможности прокомментировать видео Спирс, которое набрало 1,8 миллиона просмотров и 113 тысяч лайков.

Ранее в ноябре Бритни Спирс без трусов показала платье с разрезом на камеру. 41-летняя знаменитость танцевала в полупрозрачном наряде черного цвета, которое было оформлено высоким разрезом сбоку.