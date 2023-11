Бритни Спирс без трусов показала платье с разрезом на камеру

Американская певица Бритни Спирс показала новое видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость позировала на камеру в полупрозрачном платье черного цвета, которое было оформлено высоким разрезом сбоку. На размещенных кадрах видно, что исполнительница позировала без трусов с собакой на руках. При этом ее волосы были распущены и уложены небрежными волнами, а на лице звезды присутствовал макияж в стиле smoky eyes.

Поклонники не имели возможности прокомментировать видео Спирс, которое набрало 3,5 миллиона просмотров.

Ранее Бритни Спирс объяснила свою любовь к публикации снимков обнаженной. В своих мемуарах The Woman in Me призналась, что регулярно снимается голой, потому что такие фотосессии придают ей уверенности в себе.