Эпидемиолог рассказал о самых опасных штаммах COVID-19

Эпидемиолог Покровский: первые штаммы COVID-19 давали самую высокую летальность

Самую высокую летальность давали первые штаммы COVID-19, сообщил эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист высказался о самых опасных вариантах коронавируса.

«Есть два основных критерия опасности: быстрота распространения и тяжесть заболевания. Но все дело в том, что каждый предыдущий штамм, который проходит через население, оставляет за собой иммунитет. Даже если следующий штамм более вирулентный, он не будет вызывать таких тяжелых форм, как тот, который пришел первым. Мы это и видим», — объяснил эпидемиолог.

Самые первые штаммы, по которым стартовала эпидемия, давали самую высокую летальность. А последующие штаммы, хоть и быстрее распространяются, не дают тяжелых форм, потому что население частично иммунизировано Вадим Покровский эпидемиолог

По словам Покровского, выделить самый опасный штамм коронавируса сегодня достаточно сложно.

«Слишком много разных критериев: какой штамм пришел первый, какой второй, был иммунитет или не было иммунитета и так далее. Отсюда и сложность определения, какой штамм более опасный», — заключил он.

Ранее пульмонолог Оксана Чижонок назвала отличия COVID-19 от ОРВИ и гриппа. По ее словам, при легком течении коронавируса его симптомы схожи с симптомами ОРВИ. Однако при тяжелой форме болезни у человека появляется одышка из-за нагрузки на легкие и бронхи и сухой кашель. Также вирус может вызвать осложнения: поражение центральной нервной системы, проблемы с сердцем и образование тромбов, предупредила пульмонолог.