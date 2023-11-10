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22:46, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Даня Милохин не смог ответить на вопрос о принадлежности Сахалина

Блогер Милохин не смог ответить, что такое остров Сахалин и где он находится

Фото: Dmitry Rogulin / Global Look Press

Даня Милохин принял участие в шоу «БеС Комментариев», где ему задали школьный вопрос про остров Сахалин. Блогер не смог ответить, где находится остров и какой стране принадлежит его территория. Выпуск опубликован на YouTube-канале Евгении Медведевой.

«Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», — предположил Милохин. Только после нескольких подсказок от ведущей 21-летний тиктокер смог догадаться, что это остров.

На следующем вопросе о том, в какой стране находится Сахалин, Даня Милохин снова промахнулся, ответив, что это территория Канады.

Медведева выбрала такую тему для вопросов Милохину в связи с недавним гневным комментарием режиссера Никиты Михалкова о том, что популярный российский блогер абсолютно безграмотен.

Ранее популярный телеведущий Оскар Кучера тоже назвал Даню Милохина безграмотным. Ощущения, которые вызывает у него блогер, Кучера обозначил фразой «испанский стыд».

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      Александра Синицына
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