Даррен Аронофски и студия A24 снимут байопик про Илона Маска

Variety: режиссер Даррен Аронофски снимет биографический фильм про Илона Маска

Американская киностудия A24 планирует снимать художественный фильм о миллиардере Илоне Маске. Об этом пишет Variety.

Известно, что в качестве режиссера уже утвержден Даррен Аронофски, известный по таким картинам, как «Реквием по мечте», «Пи», «Кит» и другим. В основу ленты ляжет биографическая книга «Илон Маск», написанная Уолтером Айзексоном. Произведение, которое станет основой сценария байопика, было издано в сентябре этого года. Также отмечается, что за право экранизировать работу Айзексона конкурировали сразу несколько студий, однако эту возможность получила A24.

Ранее британский режиссер Кристофер Нолан, который снял самый кассовый байопик в истории кино, порассуждал о бесполезности жанра. Он также заявил, что не рассматривает свой фильм «Оппенгеймер» как биографический, поскольку он охватывает лишь определенную часть жизни героя.