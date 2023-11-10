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20:41, 10 ноября 2023Культура

Даррен Аронофски и студия A24 снимут байопик про Илона Маска

Variety: режиссер Даррен Аронофски снимет биографический фильм про Илона Маска

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американская киностудия A24 планирует снимать художественный фильм о миллиардере Илоне Маске. Об этом пишет Variety.

Известно, что в качестве режиссера уже утвержден Даррен Аронофски, известный по таким картинам, как «Реквием по мечте», «Пи», «Кит» и другим. В основу ленты ляжет биографическая книга «Илон Маск», написанная Уолтером Айзексоном. Произведение, которое станет основой сценария байопика, было издано в сентябре этого года. Также отмечается, что за право экранизировать работу Айзексона конкурировали сразу несколько студий, однако эту возможность получила A24.

Ранее британский режиссер Кристофер Нолан, который снял самый кассовый байопик в истории кино, порассуждал о бесполезности жанра. Он также заявил, что не рассматривает свой фильм «Оппенгеймер» как биографический, поскольку он охватывает лишь определенную часть жизни героя.

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      Сергей Равин
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