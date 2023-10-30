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15:48, 30 октября 2023Культура

Режиссер самого кассового байопика в истории кино заявил о бесполезности жанра

Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан заявил о бесполезности жанра байопик

Фото: Sebastien Fremont / Globallookpress.com

Британский режиссер Кристофер Нолан, который снял самый кассовый байопик в истории кино, порассуждал о бесполезности жанра. Его цитирует Indie Wire.

Нолан объяснил, что не рассматривает свой фильм «Оппенгеймер» как биографический, поскольку он охватывает лишь определенную часть жизни героя. Кинематографист считает, что его картина больше похожа на фильм об ограблениях или юридическую драму.

«Именно здесь концепция байопика полностью подводит вас как жанр. Это бесполезный жанр. Я же люблю работать в полезных жанрах», — сказал он.

По его мнению, действительно великие биографические фильмы выходят за рамки навешиваемых ярлыков и рассматриваются публикой как работы в более конкретных жанрах.

«Оппенгеймер» Нолана стал самым кассовым байопиком в истории кино. Отмечалось, что картина собрала в мировом прокате 912 миллионов долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о вокалисте рок-группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», который собрал в 2018 году 902 миллиона долларов без учета инфляции.

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      Варвара Кошечкина
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