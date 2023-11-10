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16:36, 10 ноября 2023Среда обитания

Россиянам назвали дешевеющий в три раза зимой стройматериал

Эксперт Савицкий: зимой газобетонные блоки дешевеют в три раза

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Зимой сильнее всего дешевеют газобетонные блоки, из которых возводят межкомнатные перегородки, — цены на них снижаются в три раза. Выгодные для покупки в ближайшее время стройматериалы назвал россиянам технический директор компании по торговле стройматериалами Юрий Савицкий, пишет газета «Аргументы и Факты».

Не так заметно снижается стоимость сухих смесей, красок, материалов для утепления и шумоизоляции, отметил эксперт. При этом цены на обои, ламинат и паркет весь год остаются на примерно одном уровне. Не меняется в зависимости от сезона и стоимость услуг отделочников, так как в России не хватает строителей, пояснил Савицкий.

«Однако то, что материалы для черновой отделки зимой дешевеют, неслучайно. Наружные работы, в которых они используются, в это время не ведутся, а добиться высокого качества внутренней отделки труднее. При низких температурах на улице помещения нельзя проветривать, в них возникает парниковый эффект, штукатурка стен и стяжка пола долго не сохнут и могут потрескаться, если эти обстоятельства не учитывать», — рассказал специалист.

Савицкий считает, что материалы можно закупить заранее, но ремонт лучше отложить до марта-апреля. Кроме того, важно позаботиться о правильном хранении такой продукции — нужно сохранить неповрежденной упаковку и найти сухое помещение с температурой выше нуля градусов Цельсия.

Ранее россиянам посоветовали проводить ремонт в холодное время года, чтобы сэкономить. Осенью, зимой и в начале весны, по словам экспертов, большинство строительных магазинов устраивают распродажи, и стройматериалы можно будет приобрести со скидками.

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      Нина Ташевская
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