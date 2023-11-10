Два человека пострадали в очереди за билетами в Большой театр
112: 2 человека пострадали в очереди за билетами в Большой театр на «Щелкунчик»
Два человека пострадали в давке в очереди за билетами в Большой театр на балет «Щелкунчик». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным «112», двоим театралам вызвали скорую помощь.
Продажа билетов в Большой театр на «Щелкунчика» стартовала утром в субботу, 4 ноября, в кассах. Билеты продают строго по паспорту, при этом для прохода в кассы покупатели должны получить браслет с номером очереди.
5 ноября у касс Большого театра снова собралась очередь за браслетами, по которым можно будет приобрести билеты на новогодние показы «Щелкунчика».