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22:04, 10 ноября 2023Россия

Два человека пострадали в очереди за билетами в Большой театр

112: 2 человека пострадали в очереди за билетами в Большой театр на «Щелкунчик»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Два человека пострадали в давке в очереди за билетами в Большой театр на балет «Щелкунчик». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным «112», двоим театралам вызвали скорую помощь.

Продажа билетов в Большой театр на «Щелкунчика» стартовала утром в субботу, 4 ноября, в кассах. Билеты продают строго по паспорту, при этом для прохода в кассы покупатели должны получить браслет с номером очереди.

5 ноября у касс Большого театра снова собралась очередь за браслетами, по которым можно будет приобрести билеты на новогодние показы «Щелкунчика».

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      Юлия Мискевич
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