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09:08, 10 ноября 2023Ценности

Дженнифер Лопес без макияжа попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети

Фото: 4cnrs, WCP / Backgrid USA / Legion-Media

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес без макияжа попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

54-летняя знаменитость была замечена после репетиции, которая проходила в Лос-Анджелесе, в спортивном оверсайз-костюме бежевого цвета и белых кроссовках. В руках она держала многоразовую бутылку для напитков, украшенную множеством сияющих стразов, и мобильный телефон. На размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от косметики, а волосы уложила в тугой пучок.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида Лопес, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она выглядит так же, как и все мы. Просто не может этого признать», «Мне всегда казалось, что Джей Ло лучше всех выглядит без макияжа. У нее очень хорошая кожа», «Она все еще прекрасна», «Просто представьте, как она выглядит по утрам», «Она явно скрывает тот факт, что над ее лицом серьезно поработали», «Трудно поверить, что у нее не было никаких операций», — выказывались они.

Ранее Дженнифер Лопес объяснила отказ от макияжа в своих видео для соцсетей. 54-летняя знаменитость рассказала, что чувствует себя намного увереннее, когда демонстрирует подписчикам естественную внешность. По ее словам, она спокойно может выйти из дома с небрежной прической и ненакрашенными ресницами.

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      Мария Винар
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