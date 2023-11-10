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17:52, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Экс-директор «Уральских пельменей» оценил возможность возвращения в шоу

Экс-директор «Уральских пельменей» Нетиевский заявил, что может вернуться в шоу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший директор юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что в будущем может вернуться в шоу. Размышлениями об этом он поделился в интервью с порталом E1.RU.

«Я не исключаю, что мы можем выйти на одну сцену на каком-то большом юбилейном концерте. Вполне возможно, из этого может вырасти какой-то проект», — оценил он возможность воссоединения с командой проекта.

Ранее экс-директор «Уральских пельменей» рассказал, поддерживает ли он отношения с участниками коллектива после судов. По словам Нетиевского, он периодически общается с Андреем Рожковым, Сергеем Ершовым, Юлией Михалковой и Романом Постоваловым.

Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 2011 года. В 2015-м участники объединения отстранили его от должности путем голосования. Между экс-директором и «Уральскими пельменями» начались судебные разбирательства. Тяжбы касались вопросов вознаграждений и интеллектуальных прав.

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      Мария Большакова
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