Экс-директор «Уральских пельменей» раскрыл отношения со звездами шоу после судов

Экс-директор «Уральских пельменей» Нетиевский заявил об общении со звездами шоу

Бывший директор юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что общается со звездами шоу Андреем Рожковым и Сергеем Ершовым после завершения судебных тяжб. Об отношениях с экс-коллегами он рассказал KP.RU.

Нетиевский отметил, что сейчас у него и звезд «Уральских пельменей» утихают эмоции по поводу разбирательств в суде. «Мы периодически общаемся с Сергеем Ершовым, Андреем Рожковым, с Юлей Михалковой и с Ромой Постоваловым», — раскрыл он. Экс-директор проекта также не исключил возможности, что он и звезды коллектива однажды выступят вместе.

Кроме того, Нетиевский высказался об итогах судебных тяжб. «Все попытки обвинить меня в чем-либо не увенчались успехом. Все иски были отклонены судами. (...) У меня остались авторские права на старые шоу, ребятам я передал товарный знак, и они делают новые концерты», — пояснил он.

В ноябре 2022 года директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов сообщил, что в судебных разбирательствах между коллективом и Нетиевским поставлена точка. Он заявил, что сторона «Уральских пельменей» выступала истцом в 15 процессах, из которых примерно две трети им удалось выиграть.

Нетиевский с 2011 года был директором объединения «Уральские пельмени». В 2015 году участники проекта проголосовали за его отстранение. После этого между Нетиевским и «Уральскими пельменями» начались длительные судебные тяжбы, касающиеся прав на интеллектуальную собственность и гонораров.