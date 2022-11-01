Директор «Уральских пельменей» заявил о точке в судах с экс-звездой шоу

Директор «Уральских пельменей» Орлов заявил о точке в судах с экс-звездой шоу Нетиевским

В судебных разбирательствах юмористического проекта «Уральские пельмени» с его экс-звездой и бывшим директором Сергеем Нетиевским поставлена точка. Об этом в интервью «АиФ» заявил директор коллектива Евгений Орлов.

Журналист издания отметил, что ранее Верховный суд отклонил очередную жалобу Нетиевского. По словам Орлова, по сути, это означает финал тяжб между коллективом и его бывшим директором. «Противостояние между Нетиевским и командой шоу "Уральские пельмени" завершилось. Мы отбили его последнюю атаку», — сообщил руководитель проекта.

Орлов указал, что сторона «Уральских пельменей» выступала истцом в 15 процессах, из которых примерно две трети им удалось выиграть. «Сторона Нетиевского инициировала 7 атак. Все они проиграны», — сказал собеседник издания и добавил, что исключением является восстановление Нетиевского как директора в самом первом юрлице проекта. Однако через два месяца после восстановления он был уволен без возможности оспаривания, подчеркнул Орлов.

Говоря о результатах судебных разбирательств, директор проекта выделил тот факт, что «Уральским пельменям» удалось вернуть себе два товарных знака, по его словам, присвоенных Нетиевским. «Мы защитили все переработанные программы из старых выпусков от возможных нападений. Мы вернули две программы, которые нам не принадлежали временно», — озвучил он другие итоги тяжб. Вместе с тем Орлов не стал называть сумму средств, отсуженных у оппонента.

Участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев, в свою очередь, выразил уверенность в том, что проекту удалось доказать в суде свою правоту и «справедливость восторжествовала». Артист добавил, что рад окончанию разбирательств.

Нетиевский с 2011 года был директором объединения «Уральские пельмени». В 2015 году участники проекта проголосовали за его отстранение. После этого между Нетиевским и «Уральскими пельменями» начались длительные судебные тяжбы, касающиеся прав на интеллектуальную собственность и гонораров.