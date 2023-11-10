Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:52, 10 ноября 2023Ценности

Ева Лонгория удивила фанатов новой внешностью после смены имиджа

Фото: Jon Kopaloff / WireImage / Getty Images

Американская актриса Ева Лонгория удивила фанатов новой внешностью после смены имиджа. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице звездного парикмахера Кена Павеса в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 48-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлена в черных брюках на высокой посадке, блестящем лонгсливе и черно-белом жакете. При этом ее образ дополняют небольшая сумка, а также серьги и колье, украшенные логотипом люксового бренда Chanel.

В комментариях под постом поклонники обратили внимание на то, что знаменитость сделала новую стрижку. «Мне так нравится ее новый образ! Такой свежий», «Она выглядит потрясающе», «Выглядит совершенно по-другому! Теперь всем нам придется идти стричь волосы», «Великолепная», «Огонь!» — высказывались они.

Ранее американская певица Билли Айлиш сделала новую прическу и стала мемом в сети. 21-летняя исполнительница поделилась в соцсетях снимком, на котором она показала результат смены имиджа. На размещенном фото видно, что звезда покрасила волосы на макушке в красный, желтый и зеленый цвета.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о помилованном за расправу над студенткой жителе Кемерова

      В России раскрыли «спиртовые» схемы теневого алкорынка

      Российские компании нашли способ обогатиться в условиях изоляции

      CNN и Associated Press прекратили работу с освещавшим атаку ХАМАС фоторепортером

      Военный эксперт рассказал о плачевном положении ВСУ

      Германия решила реализовать совместные с Францией проекты танка и истребителя

      Крупнейшая криптовалютная биржа прекратит поддержку депозитов в рублях

      В Совбезе Армении признали наличие противоречивых идей о курсе страны

      В Грузии решили вернуть Саакашвили в тюрьму

      Назван способ сэкономить на ремонте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости