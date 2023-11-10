Американская актриса Ева Лонгория удивила фанатов новой внешностью после смены имиджа. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице звездного парикмахера Кена Павеса в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 48-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлена в черных брюках на высокой посадке, блестящем лонгсливе и черно-белом жакете. При этом ее образ дополняют небольшая сумка, а также серьги и колье, украшенные логотипом люксового бренда Chanel.

В комментариях под постом поклонники обратили внимание на то, что знаменитость сделала новую стрижку. «Мне так нравится ее новый образ! Такой свежий», «Она выглядит потрясающе», «Выглядит совершенно по-другому! Теперь всем нам придется идти стричь волосы», «Великолепная», «Огонь!» — высказывались они.

Ранее американская певица Билли Айлиш сделала новую прическу и стала мемом в сети. 21-летняя исполнительница поделилась в соцсетях снимком, на котором она показала результат смены имиджа. На размещенном фото видно, что звезда покрасила волосы на макушке в красный, желтый и зеленый цвета.