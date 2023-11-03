Новая прическа Билли Айлиш стала мемом в сети

Американская певица Билли Айлиш сделала новую прическу и стала мемом в сети. На соответствующие комментарии в соцсети X (ранее Twitter) обратило внимание издание Page Six.

21-летняя исполнительница поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) снимком, на котором она показала результат смены имиджа. На размещенном фото видно, что звезда покрасила волосы на макушке в красный, желтый и зеленый цвета.

Фанаты, в свою очередь, принялись шутить над преображением звезды. «Как мы можем видеть, антициклон продвигается на запад», — написал пользователь с никнеймом @_mrpussy. «Приближается буря», — с иронией прокомментировал юзер @thepyinthesky.

Также обновленное окрашивание Айлиш сравнили с тепловыми картами, которые используются в футболе для анализа действий футболистов. «Какую прическу вы бы хотели? Тепловую карту полузащитника, пожалуйста», — пошутил пользователь @thecultraspod.

В октябре Билли Айлиш показала новую татуировку, и ее подняли на смех в сети. Звезда опубликовала серию снимков, на одном из которых предстала обнаженной по пояс. Так, она продемонстрировала рисунок на спине, расположенный вдоль позвоночника. При этом узор напоминал текстуру дерева.