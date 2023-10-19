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10:17, 19 октября 2023Ценности

Новое тату Билли Айлиш подняли на смех в сети

Фото: @billieeilish

Американская певица Билли Айлиш показала новую татуировку, и ее подняли на смех в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя звезда поделилась серией снимков, на одном из которых предстала обнаженной по пояс. Так, она продемонстрировала рисунок на спине, расположенный вдоль позвоночника. При этом узор напоминал текстуру дерева.

Снимок стал вирусным — в том числе его также опубликовал Twitter-аккаунт Daily Loud, где тату исполнительницы оценили пользователи сети.

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«Почему это выглядит так, словно ее пытали?», «Похоже, ее выпороли», «Она попросила набить ей каракули?», «Самое хорошее в этом тату, что в старости оно сольется с морщинами на спине», «Выглядит так, будто ребенку дали в руки фломастер», «Она получила 40 ударов плетью?», «Худшая татуировка на свете, ха-ха», — заявили юзеры.

Ранее в октябре необычная деталь на фото Билли Айлиш смутила пользователей сети. 21-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых позировала в различных нарядах. Среди прочего на одном из кадров фанаты заметили бриллиантовые грилзы в форме звезды. Подписчики не оценили украшение на зубах девушки.

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    Карина Черных
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