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10:14, 10 ноября 2023Мир

Иран отверг свою причастность к атакам на военные базы США

Постпред Ирана Ирвани заявил о непричастности Тегерана к атакам на базы США
Амир Саид Ирвани

Амир Саид Ирвани. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Тегеран не имеет отношения к атакам на военные базы США на Ближнем Востоке, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани. Его цитирует РИА Новости.

«Иран не причастен ни к одному из нападений на американские войска и военные базы в регионе Ближнего Востока», — сказал дипломат, отметив, что в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта война может охватить весь ближневосточный регион.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США готовы нанести удары по целям, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), если такая мера понадобится.

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      Глеб Бажуткин
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