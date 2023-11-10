Иран отверг свою причастность к атакам на военные базы США

Постпред Ирана Ирвани заявил о непричастности Тегерана к атакам на базы США

Тегеран не имеет отношения к атакам на военные базы США на Ближнем Востоке, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани. Его цитирует РИА Новости.

«Иран не причастен ни к одному из нападений на американские войска и военные базы в регионе Ближнего Востока», — сказал дипломат, отметив, что в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта война может охватить весь ближневосточный регион.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США готовы нанести удары по целям, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), если такая мера понадобится.