Байден пригрозил Ирану

Байден заявил, что США при необходимости смогут нанести удары по объектам КСИР

США готовы нанести удары по целям, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), если такая мера понадобится. Об этом заявил президент США Джо Байден, его цитирует Reuters.

Помимо этого, американский лидер пригрозил и связанным с Ираном группировкам — США смогут нанести удары и по их объектам при необходимости.

В ночь на 9 ноября на берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения военных США и союзных им курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) с сирийской армией. До начала столкновений база США на газовом месторождении «Конико» в Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками.

27 октября стало известно, что Байден распорядился нанести удары по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на ВС США. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что удары истребителями F-16 нанесены по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР и связанными с ним группировками.