Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:07, 9 ноября 2023Мир

Байден пригрозил Ирану

Байден заявил, что США при необходимости смогут нанести удары по объектам КСИР

Фото: Leah Millis / Reuters

США готовы нанести удары по целям, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), если такая мера понадобится. Об этом заявил президент США Джо Байден, его цитирует Reuters.

Помимо этого, американский лидер пригрозил и связанным с Ираном группировкам — США смогут нанести удары и по их объектам при необходимости.

В ночь на 9 ноября на берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения военных США и союзных им курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) с сирийской армией. До начала столкновений база США на газовом месторождении «Конико» в Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками.

27 октября стало известно, что Байден распорядился нанести удары по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на ВС США. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что удары истребителями F-16 нанесены по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР и связанными с ним группировками.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли детали ликвидации 128-й бригады ВСУ

      Раскрыт новый хит российского ТВ

      Россиянин избил собутыльника палкой и попал в колонию на девять лет

      Власти российского приграничного региона объяснили звуки взрывов

      Байден пригрозил Ирану

      Робопес помог разоружить и задержать преступника

      Слепаков спародировал песню SHAMAN «Я русский»

      Российский священник обвинил магазин в организации международного шабаша ведьм

      СК завел дело из-за получившего травму при прохождении квеста подростка

      В США назвали пародией дело Валиевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости