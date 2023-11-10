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19:51, 10 ноября 2023Мир

Израиль открыл огонь по больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа

Палестинский Красный Полумесяц: ЦАХАЛ обстрелял больницу «Аль-Кудс» в Газе

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по отделению интенсивной терапии больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Об этом заявило Общество Красного Полумесяца Палестины на своей официальной странице в социальной сети X.

«Сейчас идут ожесточенные столкновения, снайперы-оккупанты открыли огонь по больнице "Аль-Кудс", в результате чего вытесняемые люди получают ранения», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Израиль обстрелял машину скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в секторе Газа. Уточняется, что один из медиков получил огнестрельное ранение в плечо и осколочное ранение в голову, а другой был ранен в ногу.

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      Дарья Балацкая
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