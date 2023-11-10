Израиль открыл огонь по больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа

Палестинский Красный Полумесяц: ЦАХАЛ обстрелял больницу «Аль-Кудс» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по отделению интенсивной терапии больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Об этом заявило Общество Красного Полумесяца Палестины на своей официальной странице в социальной сети X.

«Сейчас идут ожесточенные столкновения, снайперы-оккупанты открыли огонь по больнице "Аль-Кудс", в результате чего вытесняемые люди получают ранения», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Израиль обстрелял машину скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в секторе Газа. Уточняется, что один из медиков получил огнестрельное ранение в плечо и осколочное ранение в голову, а другой был ранен в ногу.