Израиль установит полный контроль безопасности в Газе после ликвидации ХАМАС

Нетаньяху пообещал установить полный контроль над безопасностью в секторе Газа

Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«После ликвидации ХАМАС в секторе Газа будет установлен израильский контроль безопасности, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны Газы», — объяснил он.

Израильский лидер также добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна сохранить постоянный контроль над Газой и не отдавать его внешним силам.

Ранее Нетаньяху заявил, что гуманитарные паузы в секторе Газа не означают полное завершение боевых действий. Он отметил, что приостановка боевых действий возможна только после освобождения израильских граждан, взятых в заложники палестинцами.