Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 10 ноября 2023Мир

Израиль установит полный контроль безопасности в Газе после ликвидации ХАМАС

Нетаньяху пообещал установить полный контроль над безопасностью в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«После ликвидации ХАМАС в секторе Газа будет установлен израильский контроль безопасности, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны Газы», — объяснил он.

Израильский лидер также добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна сохранить постоянный контроль над Газой и не отдавать его внешним силам.

Ранее Нетаньяху заявил, что гуманитарные паузы в секторе Газа не означают полное завершение боевых действий. Он отметил, что приостановка боевых действий возможна только после освобождения израильских граждан, взятых в заложники палестинцами.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      «Искупают вину кровью»: в Кремле высказались об амнистии преступника, получившего 17 лет за убийство студентки

      В России появилось «третье иное измерение»

      В 2024 году Disney покажет приквел «Короля льва» про Муфасу

      Подравшейся с бойцом ОМОН россиянке избрали меру пресечения

      В ЦБ пообещали делить поровну полученное при обмене заблокированными активами

      В США посоветовали военным Украины сместить Зеленского

      Литва передала Украине партию антидронов и генераторов

      Экс-игрок сборной России сравнил популярность футбола и хоккея в стране

      Москвичей призвали не приманивать жирующих кабанов овощами

      Ереван оценил уровень согласования мира с Баку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости