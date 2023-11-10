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04:33, 10 ноября 2023Мир

Израиль высказался о гуманитарных паузах в секторе Газа

Премьер Израиля Нетаньяху: гуманитарные паузы не означают прекращение огня

Фото: Amir Cohen / Reuters

Гуманитарные паузы в секторе Газа не означают полное завершение боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с Fox News.

По его словам, прекращение огня израильскими военными будет являться капитуляцией перед палестинским движением ХАМАС. Политик также добавил, что такой шаг станет возможным только после освобождения израильских граждан, взятых в заложники палестинцами.

Ранее стало известно о решении Израиля ввести ежедневные четырехчасовые паузы в боевых действиях на севере сектора Газа. Об этом сообщили в Белом доме, назвав это решение «шагом в правильном направлении».

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      Марина Совина
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