Израиль высказался о гуманитарных паузах в секторе Газа

Премьер Израиля Нетаньяху: гуманитарные паузы не означают прекращение огня

Гуманитарные паузы в секторе Газа не означают полное завершение боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с Fox News.

По его словам, прекращение огня израильскими военными будет являться капитуляцией перед палестинским движением ХАМАС. Политик также добавил, что такой шаг станет возможным только после освобождения израильских граждан, взятых в заложники палестинцами.

Ранее стало известно о решении Израиля ввести ежедневные четырехчасовые паузы в боевых действиях на севере сектора Газа. Об этом сообщили в Белом доме, назвав это решение «шагом в правильном направлении».