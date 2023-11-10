Полковник назвал необходимое ВСУ количество боеприпасов

Полковник Матвийчук: Украине необходимо 7-8 миллионов снарядов

Украине необходимо 7-8 миллионов снарядов для того, чтобы выполнить задачи хотя бы позиционной обороны, к которой планирует перейти страна. Страны Запада уже не могут поставлять требуемые объемы, потому наблюдаются признаки снарядного голода. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Расход боеприпасов на подавление одной цели типа взводного опорного пункта требуется 250-300 снарядов. Это если он открыто расположен в степи. Если он сделал окопы и блиндажи, нужно 900-1000 снарядов. Если бетонные фортификационные сооружения — минимум 3,5-4 тысячи снарядов на один взводный опорный пункт», — рассказал военный.

Для выполнения задач позиционной обороны, по его словам, ВСУ требуется около 7-8 миллионов снарядов, но Евросоюз не сможет поставить даже миллион ввиду отсутствия производственных мощностей.

«Американцы снаряды тоже не дадут, потому что их снаряды сейчас идут в Израиль. Снарядный голод, о котором мы говорили, уже прослеживается и будет нарастать, — уверен Матвийчук. — Наступательные истории для Украины закончились. Там настолько критичные потери, что воинские части не способны оборонять даже себя».

Ранее сообщалось, что ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам снарядов Украине в размере одного миллиона единиц. Союз выполнил лишь 30 процентов от обещанного объема выпуска. В связи с этим внешнеполитическая служба ЕС распространила среди дипломатов информацию о том, что объединение не выполнит поставленных обязательств к марту 2024 года.