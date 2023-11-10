Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:19, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярный в России комик раскрыл отношение к мату в шутках

Комик Слава Комиссаренко заявил, что ему нравится использовать мат в шутках
Слава Комиссаренко

Слава Комиссаренко. Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярный в России белорусский комик Слава Комиссаренко заявил, что в какой-то момент начал использовать мат в шутках и это ему понравилось. Отношение к нецензурной лексике в юморе он раскрыл в ходе концерта, запись которого вышла на его YouTube-канале.

«Я всю карьеру не матерился, а потом как начал материться, мне так нравится вообще», — признался юморист. Он отметил, что некоторые эмоции сложно передать без употребления нецензурных слов. Вместе с тем комик указал, что старается не использовать грубую лексику там, где это не нужно.

Ранее Комиссаренко оценил перспективу карьеры в США. Юморист заявил, что для работы в Соединенных Штатах Америки ему необходимо усовершенствовать владение английским языком.

В апреле Комиссаренко сообщил в видео на своем YouTube-канале, что ему дали визу таланта в США почти на два года. По словам комика, благодаря этой визе он может жить и работать в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС. Почему венгры блокируют переговоры и что это значит для России?

      Сергей Лазарев рассказал о невиданном на российском ТВ

      Российские подростки обокрали отделение маркетплейса и ранили школьника

      Всей Молдавии предложили поменять российский газ на турецкий

      Валиева рассказала об эмоциях от выступления на Олимпийских играх

      Суд отказался освободить Героя России по делу о случайном выстреле

      Адель вновь начала употреблять алкоголь после нескольких месяцев трезвости

      В Дубае покажут российскую ракету Х-69

      Кадыров сообщил о назначении нового начальника ФСБ в Чечне

      Россияне нарушили границу другой страны и были оштрафованы на 900 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости