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20:36, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Популярный в России комик оценил перспективу карьеры в США

Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что для построения карьеры в США ему необходимо усовершенствовать владение английским языком. Перспективу карьеры в Америке он оценил в ходе своего концерта, видео опубликовано на YouTube.

Один из зрителей спросил юмориста, как тот намерен строить карьеру в США и справляться с конкуренцией. Комиссаренко в ответ отметил, что ему нужно около пяти-шести лет, чтобы выучить английский язык и «понять, что и как». «Я же был в Америке недавно два месяца. И я всегда разговаривал в Америке с любым человеком, который хотел со мной разговаривать (...), мне надо попрактиковаться», — указал комик.

Комиссаренко также добавил, что во время пребывания в США таксист, узнав о его выступлении в стендап-клубе, заявил, что тот недостаточно хорошо владеет английским языком. По словам юмориста, он рассказал водителю одну из своих удачных шуток, однако тот ее не понял.

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В апреле Комиссаренко сообщил в видео на своем YouTube-канале, что ему дали визу таланта в США почти на два года. «Это не значит, что я прямо переезжаю, хотя на самом деле это очень легко сделать, потому что эта виза, по сути, является ВНЖ, то есть по ней ты можешь жить и работать», — пояснил комик.

Юморист также заявил в ролике, что США — это единственное место, куда его «вообще пускают», так как в нескольких других странах у него возникли проблемы с документами. При этом вид на жительство в Турции, куда он ранее переехал, заканчивался у него через несколько месяцев.

Перед этим Комиссаренко рассказал о трудностях адаптации в Турции. Комик описал свои будни в стране фразой «каждый день происходит что-то, что взрывает мне мозг».

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    Маргарита Щигарева
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