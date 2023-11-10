Летевший из России в Грузию самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Батуми самолет Red Wings вернулся в Москву из-за технической проблемы

Летевший в Грузию пассажирский лайнер российской авиакомпании Red Wings резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим из Москвы в Батуми, в пятницу, 10 ноября. «При выполнении полета по маршруту экипаж доложил о технической проблеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командир воздушного судна решил вернуться в авиагавань вылета. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту российской столицы. Никто из пассажиров не пострадал. Специалисты выясняют причину неисправности.

Ранее в ноябре у самолета авиакомпании Utair с пассажирами на борту отказал автопилот в воздухе. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Сургута в Самару, в четверг, 2 ноября. Несмотря на произошедшее, пилоты решили следовать в аэропорт назначения.