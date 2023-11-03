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13:46, 3 ноября 2023Путешествия

У российского самолета с пассажирами на борту отказал автопилот в воздухе

У летевшего в Самару самолета Utair отказал автопилот в воздухе

Фото: Blake Guidry / Unsplash

У самолета авиакомпании Utair с пассажирами на борту отказал автопилот в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Сургута в Самару, в четверг, 2 ноября. Несмотря на произошедшее, пилоты решили следовать в аэропорт назначения.

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«Сигнал срочности и бедствия [командир воздушного судна] не объявлял», — говорится в сообщении. Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно при хороших метеоусловиях. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее в ноябре летевший в Москву самолет авиакомпании «Якутия» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим в российскую столицу из Якутска, в пятницу, 3 ноября. Во время полета у воздушного судна возникла техническая проблема, а именно неустойчивая работа автопилота.

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      Фариза Бацазова
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