У российского самолета с пассажирами на борту отказал автопилот в воздухе

У летевшего в Самару самолета Utair отказал автопилот в воздухе

У самолета авиакомпании Utair с пассажирами на борту отказал автопилот в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Сургута в Самару, в четверг, 2 ноября. Несмотря на произошедшее, пилоты решили следовать в аэропорт назначения.

«Сигнал срочности и бедствия [командир воздушного судна] не объявлял», — говорится в сообщении. Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно при хороших метеоусловиях. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее в ноябре летевший в Москву самолет авиакомпании «Якутия» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим в российскую столицу из Якутска, в пятницу, 3 ноября. Во время полета у воздушного судна возникла техническая проблема, а именно неустойчивая работа автопилота.