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09:26, 3 ноября 2023Путешествия

Летевший в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

TourDom: летевший в Москву самолет вернулся в Якутск из-за проблем с автопилотом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Москву самолет авиакомпании «Якутия» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет TourDom у себя в Telegram-канале.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим в российскую столицу из Якутска, в пятницу, 3 ноября. Во время полета у воздушного судна возникла техническая проблема, а именно неустойчивая работа автопилота.

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В результате пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что посадка лайнера прошла благополучно, в якутской авиагавани его встречали аварийно-спасательные службы. Никто из находившихся на борту 123 пассажиров и 5 членов экипажа не пострадал.

Ранее в ноябре сообщалось, что самолет авиакомпании Edelweiss едва не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за неисправности и попал на видео. Инцидент произошел в аэропорту Цюриха (Швейцария) с пассажирским лайнером, следовавшим в португальский город Фаро.

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