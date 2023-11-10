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16:27, 10 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ в Брянской области

Минобороны России сообщило о пресечении атаки ВСУ в Брянской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинский беспилотный аппарат был уничтожен над Брянской областью дежурными системами противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее Минобороны заявило, что в течение ночи 10 ноября силы ПВО пресекли несколько попыток атаковать территорию России украинскими беспилотниками. В частности было перехвачено два дрона ВСУ над территорией Республики Крым. Еще один беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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