Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ в Брянской области

Минобороны России сообщило о пресечении атаки ВСУ в Брянской области

Российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинский беспилотный аппарат был уничтожен над Брянской областью дежурными системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны заявило, что в течение ночи 10 ноября силы ПВО пресекли несколько попыток атаковать территорию России украинскими беспилотниками. В частности было перехвачено два дрона ВСУ над территорией Республики Крым. Еще один беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.