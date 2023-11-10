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07:30, 10 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило о трех сбитых дронах ВСУ за ночь

МО: два дрона ВСУ были перехвачены над Крымом, один уничтожен в Тульской области

Фото: РИА Новости

В течение ночи 10 ноября силы войска противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки атаковать территорию России украинскими беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные силы ПВО перехватили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Республики Крым. Еде один беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов кассетные припасы на регионы России. В частности, дрон сбросил такие снаряды на Курскую область.

Оружие России
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      Марина Совина
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