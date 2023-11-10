Мошенники убедили пенсионерку набрать кредитов и поджечь военкомат

В Ельце задержали пытавшуюся сжечь военкомат пенсионерку

В Липецкой области задержали российскую пенсионерку, подозреваемую в попытке поджога военкомата. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, ночью женщина прибыла к зданию военкомата в городе Елец и подожгла окно первого этажа. Пламя потушили, а диверсантку задержали. На допросе россиянка пояснила, что ранее ее обманули мошенники, которые уговорили набрать кредитов на 600 тысяч рублей. Позже еще один мошенник представившийся силовиком, заявил, что деньги в военкомате и предложил поджечь здание. Так доведенная до отчаяния женщина решилась на диверсию.

Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела.

8 ноября полиция задержала 26-летнего жителя Архангельской области, призывавшего односельчан сжечь военкомат.