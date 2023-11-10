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09:35, 10 ноября 2023Россия

На борту пропавшего в российском регионе Ан-2 был глава артели золотодобытчиков

Mash: на борту пропавшего на Чукотке Ан-2 был глава артели золотодобытчиков

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На борту самолета Ан-2, пропавшего на Чукотке, был глава артели золотодобытчиков. Как выяснил Telegram-канал Mash, он был единственным пассажиром на борту.

Источник издания пояснил, что речь идет о 29-летнем временно исполняющем обязанности главы артеля старателей «Полярная».

Предположительно, вместе с пилотом и бортмехаником он вез на станцию в российском регионе 150 килограммов груза — это три ящика сигарет, цепи для бензопил, два мешка лука и личные вещи.

По словам собеседника Mash, глава артели должен был забрать восемь рабочих, однако в установленное время воздушное судно не прилетело.

До этого сообщалось, что пропавший на Чукотке самолет мог аварийно сесть в 16 километрах от поселка Полярный.

На борту пропавшего воздушного судна находились три человека. Сейчас к предполагаемому месту аварийной посадки выдвинулись спасатели на вездеходах.

О пропаже Ан-2 на Чукотке стало известно утром в пятницу, 10 ноября. По информации источника РЕН ТВ, воздушное судно выполняло рейс Певек — Полярный.

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      Анна Щербакова
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