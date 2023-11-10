Появились подробности о пропавшем в российском регионе самолете Ан-2

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог аварийно сесть в 16 км от Полярного

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

Как рассказал источник издания, знакомый с ситуацией, сейчас к предполагаемому месту в российском регионе выдвинулись спасатели на вездеходах.

На борту исчезнувшего воздушного судна находились два члена экипажа и пассажир. Кроме того, как утверждает Shot, самолет перевозил 150 килограммов груза.

Также удалось выяснить, что Ан-2 принадлежит компании «Стриж Авиа».

О пропаже самолета на Чукотке стало известно утром в пятницу, 10 ноября. По информации источника РЕН ТВ, воздушное судно выполняло рейс Певек — Полярный.

В управлении МЧС по Чукотке подтвердили информацию об исчезновении Ан-2. Власти региона ситуацию пока не комментировали.