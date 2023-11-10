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13:58, 10 ноября 2023Бывший СССР

На Украине высказались о коррупции в высшем руководстве

Глава офиса Зеленского Ермак: в высшем руководстве Украины нет коррупции
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Среди высшего руководства Украины нет коррупционеров, никто из западных союзников Киева не ведет подобных разговоров. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, цитирует ТАСС.

«Я всегда говорю, что вы про нас за все эти годы знаете больше, чем мы сами про себя. Ни я, ни президент [Украины] не являемся людьми коррумпированными. Поэтому никогда таких разговоров не велось», — сказал он, отвечая на вопрос журналистки украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук, упрекал ли кто-то из иностранных союзников его или украинского лидера в коррупции.

Ермак отметил, что нет человека, который бы сказал о коррумпированности Зеленского. По его мнению, Украина не является самым коррумпированным государством. Такие заявления он назвал «российским нарративом». Однако Ермак признал существование коррупции в республике, с которой борются правоохранители.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

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      Кристина Есикова
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